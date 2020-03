Una manciata di fedeli, un piccolo coro accompagnato dal suono festoso della chitarra. Si è svolta così, in forma dimessa e in un luogo scelto per accogliere poche persone, la celebrazione del vescovo don Renato Marangoni per la prima domenica di Quaresima nella cappella del Giovanni XXIII. Messa sottotono, quasi senza fedeli, proprio per sottostare all'ordinanza della Regione che chiede di evitare assembramenti di persone in questi giorni di emergenza coronavirus. E così la tecnologia ha sopperito. La liturgia è stata ripresa e mandata in onda in diretta dall'emittente locale Telebelluno e i fedeli hanno potuto seguirla da casa. Pochi gli accenni di monsignor Marangoni al momento particolare che sta vivendo la provincia, dove sono stati scoperti casi di contagio e l'allerta limita la libertà anche di praticare la fede. «Quello che stiamo vivendo in questi giorni ha detto il religioso è il grido di speranza che abbiamo ascoltato levarsi anche dall'apostolo Paolo, che considera il dramma della storia ma poi guardando a Cristo ritrova un vero inizio. Noi possiamo dirci messi al mondo sempre e di nuovo per raccontare la vita, per riconoscerne e raccoglierne i piccoli segni, per coltivarne i semi ovunque anche in questi giorni. Dalla cenere alla vita perché l'amore sempre genera rinascita». Brevi accenni al momento di difficoltà della comunità, dunque, solo per invitare i fedeli a partecipare allo spirito e al concetto di rinascita insito, per i cristiani, nel periodo pasquale come a dire che le difficoltà sono momentanee e che ne seguirà una rinascita. Nel saluto finale, poi, monsignor Marangoni ha ricordato alla sua comunità di pregare in casa, di non lasciarsi fiaccare dall'impossibilità di partecipare alle messe. «Abbiate pazienza per questi giorni un po' complessi le sue parole -, nutrite pazienza e fiducia nelle vostre case. Fate che nel pranzo di oggi ci sia un momento di benedizione, qualche istante per innalzare lo sguardo e ringraziare il Signore per i beni della vita e aprirci alla testimonianza di amore che Gesù ci ha insegnato». (atr)

