LA PRIMA INVASIONE

VENEZIA «Il sistema ha retto, abbiamo gestito la giornata intervenendo dove era necessario e non ci sono stati assembramenti rischiosi». Così il comandante Marco Agostini sull'ultimo atto del weekend del Carnevale in città: ieri, complice la bella giornata, Venezia è stata presa d'assalto da turisti e visitatori. «In particolare agli Ormesini abbiamo dovuto intervenire per far fluire le persone e impedire la calca, prevenendo quindi non ci sono stati problemi». L'ordinanza delle zone calde transennate e a numero chiuso sembra aver dato buoni risultati. «La strategia ha funzionato, certo richiede uno sforzo importante. Valuteremo nei prossimi giorni, insieme al sindaco, se sia il caso di riproporla anche per i prossimi giorni o per i prossimi fine settimana».

GLI ARRIVI

Ma non c'erano solo i bar pieni ieri, perché Venezia è stata oggetto del primo assalto turistico in periodo pandemico: 25mila persone secondo alcune stime. Maschere e innamorati, un fiume di giovani e famiglie raggiunge Venezia nel giorno di San Valentino. I biglietti del treno e i posti macchina nei parcheggi fanno il tutto esaurito. Verso le 11 i garage Comunale e San Marco avevano finito i posti e dopo un'ora anche il Tronchetto ha esaurito la sua disponibilità nel silos e all'esterno, con scene che i gestori dell'enorme park definiscono estive. Tra l'altro, le code per accedere al Tronchetto hanno causato molti problemi ai lidensi che dovevano prendere il ferry, perché i due flussi non erano stati divisi. «Chiediamo al Comune - commenta il direttore operativo di Interparking, Jacopo Luxardi - che ci avvisi della deviazione come faceva di solito, perchè questa domenica non è accaduto e si sono verificati rallentamenti di cui non siamo responsabili. Da tre anni poi chiediamo di essere coinvolti maggiormente sulla questione flussi perché possiamo dare il nostro apporto».

«Abbiamo dovuto aspettare un paio d'ore il secondo regionale con capolinea Santa Lucia perché il primo era già al completo tre ragazze ventenni di Vicenza sono arrivate in città giusto in tempo per l'ora di pranzo molti ristoranti erano pieni ma a San Polo abbiamo trovato posto. Non sapevamo fosse Carnevale ma ci siamo subito munite di una maschera».

Così anche due ragazzi sulla trentina padovani arrivati in auto. «Ci abbiamo messo più del previsto a parcheggiare. Un paio di cicchetti a mezzogiorno e quando farà buio ci rimetteremo in viaggio». Ancora più organizzate due amiche calabresi che abitano a Dolo munite di applicazione google maps Giro par ombre. «Sulla cartina sono segnati tutti i bacari lungo il tragitto. C'è talmente movimento però che ci facciamo guidare dalla scia di gente». Non sono le uniche ad aver approfittato del bel tempo e della mobilità garantita nella regione.

SAN VALENTINO

Piazza San Marco ieri era gremita di persone, tante che non se ne vedevano così da agosto. La differenza, abiti invernali a parte, i numerosi bocoli di rosa che tante donne stringono tra le mani mentre passeggiano in coppia. «Le più gettonate sono le Freedom. Bellissime anche le Explorer, le Red Naomi e le Con amore all'angolo fiorito di Santo Stefano si infiocchettano boccioli da questa mattina il sole è dalla nostra anche soltanto per esporre la merce».

Il via vai rimane i fluido, senza creare ostruzioni né rendere necessario l'intervento della polizia, sia per le strade che fuori dai locali. Ospiti principali, veneti dalla terraferma. «Turisti come siamo abituati a vederne non ce ne sono racconta un gondoliere di stazio a Santa Maria del Giglio al lavoro sul ponte de le Ostreghe padovani, trevigiani e qualcuno da Cavallino. Nessuno preoccupato di rischiare un bagno nella ressa ma tanta voglia di divertirsi e mettere il naso fuori da casa». Alle Zattere la coda per il gianduiotto di Nico è monitorata così come i tavolini della terrazza su canale della Giudecca. «Dieci occhi e tanti clienti a cui dover ricordare costantemente di non stazionare poco oltre la tendina. Ci vuole pazienza».

NEI CAMPI

Stessa collaborazione e tranquillità anche in campo Santa Margherita. Cinque carabinieri e tutto sotto controllo. Analoga sinergia tra visitatori e autorità registrata anche a Rialto. Al massimo, rilevano i poliziotti in servizio sul posto, «ricordiamo di tenere la mascherina ben sistemata sul viso e rimanere seduti a finire le proprie consumazioni. Nulla di più». Niente multe né transennamenti neanche nella chiacchieratissima fondamenta della Misericordia. «Le persone si stanno abituando a vederci senza indisporsi. Il traffico c'è ma è scorrevole. Ognuno sembra assumersi la sua dose di responsabilità».

Costanza Francesconi

