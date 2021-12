Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La prima giornata del Super Green pass è trascorsa senza problemi e la decisione del Governo viene promossa dal settore, con la Fipe Ascom che si dice soddisfatta perché in questo modo per le festività i locali potranno restare aperti e non accadrà come l'anno scorso, quando dopo aver fatto le provviste per i pranzi e cene natalizie, i ristoranti si trovarono con lo stop imposto dall'allora Esecutivo visto il crescere dei contagi.I...