La prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire la seconda carica dello Stato è giunta ieri a Venezia per ringraziare la città che l'ha sostenuta. Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato dallo scorso 24 marzo, ha scelto la laguna per la sua prima visita ufficiale promettendo che farà da garante affinché le richieste che giungono da Venezia e dal suo territorio non restino inascoltate. È arrivata a Ca' Farsetti da palazzo Balbi a bordo di una gondola, ricevuta dal sindaco Luigi Brugnaro, che in campagna elettorale l'ha...