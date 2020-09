IL PRIMO TEST

PORDENONE Dietro alle mascherine - alcune colorate più degli zainetti - c'erano sorrisi. Quelli di ragazzi e ragazze che per sette mesi avevano litigato non con un compagno di classe, ma con una connessione lenta, un computer capriccioso. Sette mesi di una non-scuola, accettabile solo al massimo dell'emergenza. Dietro alle mascherine dei genitori, invece, filtravano non goccioline di saliva, ma ansie e preoccupazioni, sciolte solo in parte dall'abbraccio con i propri figli all'uscita dal primo giorno di una nuova scuola. È la foto di via Vesalio, Pordenone, di fronte alle medie Drusin. L'Istituto Pordenone Sud è ripartito, è stato il primo in città a testare il bunker anti-Covid. E tra ingressi separati, gel e mascherine, si è tornati a studiare sui banchi (singoli), e mai così felici di poterlo fare.

LA GIORNATA

Tutte le scuole del Comprensivo Sud si sono rimesse in moto, da Villanova alle Grazie. Dalle 8 il vociare di bambini e ragazzi è tornato a popolare istituti prima deserti. Ma è alle 12, orario d'uscita anticipato per questi primi giorni, che si è potuto toccare con mano il risultato della data zero. In via Vesalio, strada piccola e poco accogliente, di fronte alla Drusin il capannello di genitori è stato immediato. Tutti con la mascherina, ma più vicini che in discoteca. Ha vinto la voglia di vedere come sarebbero usciti ragazzi e ragazze. «Non vedete quanto sono vicini?», ha protestato un padre. Ma tutto sommato l'uso delle protezioni è stato corretto. Qualche difficoltà, invece, al momento dell'uscita - scaglionata - degli studenti. Alcuni, infatti, si sono letteralmente persi, o meglio non erano identificabili da lontano dai genitori e hanno dovuto attendere che saltasse una parte del protocollo, dal momento che dal cancello principale mamme e papà hanno iniziato ad entrare nel cortile della scuola.

IMPRESSIONI

«Le mascherine - spiega una mamma - ce le siamo dovute comprare. L'Istituto per ora non le fornisce». Problema numero uno, superato grazie a una spesa extra per le famiglie. «Ci hanno chiesto di integrare anche le scorte di gel», ribadisce un altro genitore. Non tutto liscio, quindi, ma risolvibile. Le vere preoccupazioni palesate da mamme e papà sono state altre. «Non ci fidiamo che tutte le persone a casa misurino la febbre ogni mattina ai propri figli. Spesso i tempi sono stretti e i termometri vecchi. È la nostra principale preoccupazione in vista della normalizzazione del ritorno a scuola», ha spiegato un'altra madre in attesa in via Vesalio. Altri, invece, hanno apprezzato le misure di sicurezza: «Siamo contenti che i ragazzi stamattina (ieri, ndr) siano entrati distanziati e con percorsi separati. Ora vediamo come si comporteranno in classe».

PAROLA AI GIOVANI

Ma la testimonianza più importante era quella di chi nelle nuove aule ci era stato per quattro ore, di quei giovani col sorriso che sperano di essersi messi alle spalle - oltre allo zaino - anche una stortura come la didattica a distanza. «Alla fine - ha detto una ragazza - era tutto normale, a parte il distanziamento e le mascherine. È la nostra scuola, come prima». Le ha fatto eco una compagna di terza media: «Il rispetto delle regole c'è stato eccome: gli insegnanti hanno sempre la mascherina, noi possiamo andare in bagno solamente in certi orari, e la distanza è stata rispettata. La didattica a distanza è stata molto difficile. Io non capivo niente, la connessione saltava. Finalmente siamo tornati». E quando tornerà lo scuolabus (da domani), si eviteranno anche le scene viste ieri all'uscita.

Marco Agrusti

