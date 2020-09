IL CASO

UDINE Pronti, via. Anche lo Stringher, oggi, butta il cuore oltre l'ostacolo, accogliendo in aula i ragazzi di prima, circa duecento fra le otto classi in sede centrale e le due in quella staccata ospitata al Marinoni. Non solo le misure anticovid, il rischio contagi, ma pure la mancanza di aule per contenere tutti i 1.600 allievi in presenza contemporaneamente senza pericolosi scambi di locali fra classi. E, non ultimo, il quadro sconfortante dei docenti in servizio. Non tanto per la presenza di lavoratori fragili (la preside Monica Napoli dice di aver già ricevuto quattro richieste da altrettanti dipendenti che chiedono di sottoporsi alla visita medica) quanto per la carenza di docenti titolari nell'organico. «Ci mancano tantissimi docenti - dice la dirigente -. Con le supplenze dovremo trovare 65 persone, la maggior parte al serale, dove ho soltanto quattro docenti titolari: ne mancano dodici. In qualche caso devo coprire spezzoni orari di 3-4 ore, ma anche cattedre. Mancano tantissimi professori di inglese e i due docenti di informatica. Stiamo aspettando con ansia le nomine». Oggi il debutto con le prime, «con orario ridotto dalle 8 alle 10.15».

GLI SPAZI

L'emergenza spazi anche allo Stringher, come al Marinoni e al Copernico, è una realtà tangibile. «Nonostante abbia deciso di utilizzare tutti gli spazi disponibili, dai laboratori agli spogliatoi dei laboratori, finché rimarremo ad orario ridotto dovremo organizzare l'orario su due turni: le quinte verranno anche il pomeriggio. Ciò nonostante, resteranno comunque fuori delle classi: questa settimana due. Ma, visto che ci hanno concesso lo sdoppiamento di sei classi, a quel punto ci mancheranno ben otto aule. Stiamo valutando degli scenari di didattica integrata, in parte in presenza e in parte a distanza, fino a quando non ci verrà consegnato il prefabbricato che l'Edr ci ha promesso. I tempi? La tempistica non ufficiale dice che potrebbe arrivare per fine anno o i primi di gennaio. Io ho chiesto un cronoprogramma». La direttrice scolastica regionale Daniela Beltrame dice che oggi, con il covid, si pagano le scelte del passato di accogliere più alunni di quanti i locali delle scuole potrebbero contenere. «Io sono arrivata a settembre - dice Napoli -, ma devo dire che non è facile mandare via i ragazzi che vogliono iscriversi in un istituto così particolare come il nostro. Quest'anno intendiamo spingere sulle iscrizioni». Anche al liceo scientifico Marinelli oggi il preside Stefano Stefanel accoglierà le prime e le seconde, «circa 600 ragazzi» sui 1500 totali, poi domani le terze e le quarte, venerdì le quinte e le prime e sabato le seconde, le terze e le quarte. «La prima settimana ogni classe farà due giorni. Vogliamo sperimentare le nuove misure». Al liceo sono stati previsti «17 varchi e undici bolle, ossia corridoi dove si entra e si esce da una sola parte». Fra i varchi anche due di sicurezza, «che non vengono toccati». All'ingresso, «abbiamo ordinato un termoscanner, ma solo per gli estranei». Gli spazi? «Abbiamo adattato un paio di laboratori, ma possiamo fare le lezioni con tutti presenti». Sul fronte supplenze, «non ho grossi problemi: ci mancano 10-12 persone». Ridotto ma non bandito il cartaceo, «ma come prima non si può tornare». Il virus? «Noi spingiamo fortemente a venire a scuola solo se si è assolutamente sani. Non chiederemo niente di più di quanto prescrive l'autorità sanitaria». Ieri intanto al Marinoni il debutto, dice la preside Laura Decio, «è andato bene. I ragazzi di prima erano tranquilli». Oggi il secondo round. «Speriamo bene».

Camilla De Mori

