LA PREVENZIONE

VENEZIA Sono quasi tremila i controlli che lo Spisal ha effettuato da marzo scorso per contrastare la diffusione del coronavirus. Un dato che impatta, date le varie dimensioni delle aziende controllate, su una platea di 86mila dipendenti. Il provvedimento, eseguito dal Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell'Ulss 3 Serenissima, ha avuto come obiettivo quello di verificare le condizioni lavorative in cui operano alcune aziende.

LE INDICAZIONI

Lo Spisal ha quindi cercato di fornire indicazioni laddove fosse necessario, o intervenire anche con rapporti quando le aziende non rispettavano le procedure. «Il nostro Spisal sta costantemente verificando, con ispezioni mirate dentro aziende sia pubbliche che private afferma il direttore generale dell'azienda sanitaria Giuseppe Dal Ben che siano attive tutte le buone pratiche per permettere a chi lavora di farlo in sicurezza. Questo sforzo di monitoraggio e affiancamento per le aziende produttive è stato e continua ad essere importantissimo, a garanzia di tutto il territorio e di tutti i cittadini».

Dai 2954 controlli svolti, 1405 sono avvenuti nel distretto veneziano, 1042 in quello di Mirano e 325 a Chioggia, oltre a 182 altre aziende non attive. Ad esser controllati sono stati tutti i settori, dal commercio alle costruzioni, passando per manifatturiero e logistica. Ciò che è emerso è spiegato dallo stesso Dal Ben: «Le ispezioni effettuate hanno avuto anche l'intento di verificare l'attuazione di queste misure preventive, e di sanzionare chi non le avesse adottate in pieno. Sui 2.954 interventi di controllo effettuati, solamente 34 hanno evidenziato inosservanze delle regole; in 1.367 casi però lo Spisal ha indicato all'azienda ispezionata una o più azioni migliorative nelle misure di contrasto al contagio».

Dai dati emerge che il 46,4% si è comportato correttamente, il 46,3% deve introdurre alcuni miglioramenti, mentre l'1,1% non ha adottato le giuste precauzioni. L'anello debole sulle inosservanze è stato prevalentemente sui servizi igienici/spogliatoio, che hanno fatto registrare 15 casi dove sarà necessario agire. Per quel che riguarda invece l'aspetto dei miglioramenti, in prevalenza si dovrà intervenire sull'aspetto informativo-formazione, seguito dalle misure di prevenzione e quelle igieniche. L'Ulss fornisce anche i dati per quel che riguarda i contagi rilevati: «Nel complesso delle attività produttive, le positività registrate fin qui sono in totale 2.316. Questi casi di positività sono stati riscontrati in un totale di 1155 ditte e imprese, ed hanno generato solo 1105 contatti registrati.

LE CIFRE

Ad oggi, i casi di positività registrati in ambito lavorativo in tutta l'Ulss 3 Serenissima sono 1.499, e i relativi contatti tenuti in sorveglianza sono 588». Capitolo a sé vale per quella che è una delle più grandi aziende del territorio, la Fincantieri, con 585 casi: «Oggi i nuovi casi di positività sono ridotti ad alcune unità ogni settimana; e ancora più significativo, in proposito, è il numero dei contatti che sono stati generati dai casi di positività; nell'ambito di Fincantieri sono state fin qui solo 216 le persone che si è dovuto mettere in isolamento, a testimonianza del fatto che nell'ambiente di lavoro non c'è stata se non una ridottissima diffusione del contagio», conclude Dal Ben.

