Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVENZIONEVENEZIA File anche di 30, 40 persone si sono succedute in tutta la giornata di ieri per sottoporsi ai tamponi rapidi appena fuori dalla Stazione di Santa Lucia, offerti gratuitamente dalla Croce Rossa Italiana in alcune tende da campo. Chi ha usufruito del servizio sono stati soprattutto stranieri, ma anche veneziani che avevano in programma viaggi in altre regioni o all'estero. Solo un giovane ha confidato di avere il...