CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREVENZIONEBELLUNO La camorra in Veneto sembrava fantascienza. Fino a martedì mattina, quando è deflagrata in tutta la sua realtà con i 50 arresti nel Veneziano. Anche parlare di infiltrazioni mafiose in una delle province più sicure d'Italia può apparire un ossimoro. E per ora è così. Ma «prevenire è meglio che curare», come spiega il prefetto Francesco Esposito. Arrivato quasi 3 anni fa dopo anni di lavoro in una realtà come Napoli, il prefetto conosce da vicino il rischio delle infiltrazioni in attività economiche della...