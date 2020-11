LA PREVENZIONE

BELLUNO Il dottor Sandro Cinquetti, primario del Dipartimento di prevenzione e responsabile del Dipartimento di prevenzione e del Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp), e il dottor Sandro De Col, direttore del Distretto di Belluno, confermano quanto emerso ieri sullo scarso numero di adesioni da parte dei medici a fare i tamponi, ma assicurano che a breve le cose cambieranno.

DOMANI SI CAMBIA

«È vero, in questo momento la percentuale dei medici di medicina generale che hanno iniziato a fare tamponi è ancora bassa, ma nelle prossime giornate crescerà» dice il primo. Ed il secondo: «Domani partirà una comunicazione ufficiale diretta ai singoli medici che a quel punto potranno aderire. E abbiamo già capito che la risposta pareggerà quella delle altre Ulss». Dichiarazioni che sgomberano il campo dalle possibili polemiche rispetto ai dati pubblicati ieri, secondo i quali il territorio dell'Ulss 1 è quello in cui, a livello regionale, si registra l'adesione più bassa: solo 12 medici su 132, pari al 9,09%. Ciò vuol dire che, dopo la riunione di venerdì con i medici di famiglia, l'organizzazione è partita.

De Col chiarisce ulteriormente: «Nei primissimi giorni della prossima settimana i medici di famiglia saranno pronti a partire in tutte le zone della provincia. E va ricordato che in alcune zone essi hanno già cominciato: è così, per esempio, a Feltre, in Alpago e anche a Ponte nelle Alpi».

DIFFICOLTÀ DA SUPERARE

Cinquetti spiega quale sia uno degli ostacoli per l'organizzazione efficace della tamponatura da parte dei medici di famiglia in tutte le zone di competenza dell'Ulss: «Sono più facilitati quei medici che lavorano in rete, con la cosiddetta medicina di gruppo o altro tipo di raggruppamenti strutturati - spiega il primario perché hanno a disposizione degli spazi con più ambulatori; e quindi risulta meno arduo trovare zone adeguate. Per i medici che invece lavorano da soli ed hanno uno studio singolo, e ciò accade soprattutto per coloro che operano nelle zone più periferiche, reperire un luogo adatto ad eseguire tamponi è più difficile». Ma Cinquetti ribadisce che ogni difficoltà di questo tipo sarà superata a breve. Ed i medici di famiglia sono già stati un supporto nel momento della somministrazione del vaccino antinfluenzale. «E lo scopo della collaborazione con i medici precisa Cinquetti - è quello di garantire che i tamponi arrivino anche nelle sedi periferiche; soprattutto a vantaggio di quei cittadini che per motivi diversi fanno fatica a raggiungere i luoghi dove l'Ulss ha previsto i tamponi in modalità drive-in; o, ancora, quando ci si trovi di fronte ad un paziente contagiato che è in condizioni di non trasportabilità. Noi, nei drive-in allestiti in varie parti della provincia, in questo momento stiamo facendo oltre 1500 tamponi ogni giorno».

RIFIUTI E INFORMATICA

Fra i problemi emersi nell'incontro on-line che si è tenuto venerdì, vi è quello dello smaltimento dei rifiuti. Ed anche questo dovrà essere affrontato e risolto prima dell'avvio della pratica dei tamponi. Infine vi è la questione della necessità che i due sistemi informatici, quello del Dipartimento di Prevenzione e che esegue anche i tracciamenti dei positivi, ed il cosiddetto cruscotto in dote ai medici di famiglia, dialoghino fra di loro: «I sistemi informatici sono stati già implementati, ma è importantissimo che i due sistemi si interfaccino sempre di più. Perché è importante che la struttura centrale e quella dei medici si vedano reciprocamente, anche per evitare che ci siano sovrapposizioni» chiude il dottor Cinquetti.

Giovanni Santin

