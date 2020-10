LA PREVENZIONE

BELLUNO Il caso della Rsa di Cortina dimostra che la seconda ondata per le case di riposo, più esposte in questa pandemia, sia già iniziata. Ma l'Usl 1 Dolomiti, proprio in questi giorni, sta per ultimare il piano di sanità pubblico per le strutture residenziali. Al lavoro il gruppo di coordinamento e di supporto composto da Sandro De Col, che spiega quali saranno le strategie. Inevitabilmente si andrà di nuovo verso la chiusura delle visite ai parenti.

A che punto è il lavoro?

«Abbiamo fatto e aggiornato più volte, durante la prima ondata di Covid, il cosiddetto piano di sanità pubblica, relativo alle strutture residenziali, che conteneva assieme a un aggiornamento della situazione epidemiologica e alcune indicazioni alle quali le case di riposo dovevano attenersi. L'ultimo lo abbiamo emesso a maggio, dopo c'è stata la parziale remissione del fenomeno. Adesso (oggi ndr) ci sarà una prima riunione, per cui la settimana prossima dovremmo emanarlo. Si baserà sulla situazione attuale e terrà conto della normativa nazionale e regionale, uscita nel frattempo».

Verranno vietate le visite ai parenti?

«Il piani di sanità pubblica vigenti, contenevano il divieto di visite dei parenti, poi superato da note regionali uscite a fine primavera: chiaramente adesso sull'onda della nuova recrudescenza dell'epidemia anche su questo ci dovremmo pronunciareci. D'altronde alcune strutture hanno già deciso, in autonomia, di limitare le visite dei famigliari: appena hanno capito che c'era una recrudescenza in atto hanno preferito correre ai ripari, giustamente. In maniera dolorosa certo, ma molto responsabile. Di questo dovremmo tener conto nel piano che verrà emanato a breve e che sarà frutto di un discussione interna in Usl e un confronto con i direttori delle case di riposo. A breve riprenderà anche il confronto che questa primavera era settimanale tra Usl e direzione delle strutture in videoconferenza».

Le strutture dovranno dotarsi di aree Covid?

«Il piano Covid c'era già e le indicazioni date alle strutture era quello nel futuro di avere sempre degli spazi adeguati per eventuali positività. Tutte le strutture si sono organizzate per avere degli spazi dedicati agli infetti, per evitare contaminazione di altri ospiti e operatori. Certo sono favorite le Rsa con più stanze singole, una struttura con stanza doppia perde due posti letto per un ospite. Mediamente il consiglio è quello di tenere un'area sufficientemente ampia, isolata dalla struttura. Una strategia attuata anche a Cortina (la rsa Majoni dove c'è un focolaio con 18 ospiti positivi e 6 operatori ndr), dove dopo i primi due giorni di difficoltà in giornata odierna hanno aperto l'ala Covid per 15 posti letto».

Anche in questa seconda ondata le Rsa rischiano di pagare il prezzo più alto?

«Hanno l'handicap di partenza che accolgono persone molto anziane e molto fragili: è chiaro che ci si aspetta che tra gli ospiti ci sia una incidenza della malattia grave, se non della mortalità più alta della popolazione generale. Noi crediamo che, nel complesso il fenomeno sarà ridotto rispetto alla stagione epidemica scorsa, perché le strutture e il personale sono ora adeguate dal punto di vista dei comportamenti. L'epidemia ha insegnato molto a tutti. E quindi l'utilizzo intensivo della mascherine e l'atteggiamento degli operatori, che sarà ancora più attento, sarà un grande aiuto. Pur con i problemi che ci saranno, perché in ogni epidemia, anche le banali influenzali facevano le loro vittime in queste strutture, questa seconda fase Covid comporterà ancora un incremento di patologie, ma non sarà grave sui numeri totali come la prima ondata della primavera. Spero di non sbagliare. Ricordiamoci che nelle nostre case di riposo tra anziani abbiamo più di 2mila ospiti: una massa di persone anziane con problemi. E ricordiamo che questa seconda fase avrà come maggior difficoltà la durata: 6-7 mesi fino alla primavera prossima. Ma di fronte a delle strutture che riescano ad organizzarsi riducendo i contatti con le persone, e anche con assistenza domiciliare adeguata, credo che riusciremo a contenere i danni».

È possibile pensare a un unica casa di riposo Covid dove far convogliare gli ospiti positivi di tutta la provincia?

«Tutte le ipotesi sono da studiare e percorribili, ma in questa fase è difficile pensare a una riorganizzazione di questo tipo: vorrebbe dire dispersione di ospiti pensabili sani, in una miriade di altre strutture non vicine alla loro residenza».

Le strutture sono alle prese con la carenza di personale come possono essere aiutate?

«La difficoltà di trovare operatori e infermieri è una questione in cui si dibattano tutte le strutture per carenze di mercato e quindi fanno molta fatica. È un grosso problema sul quale la nostra azienda è intervenuta creando una squadra di pronto intervento, che scatta qualora una struttura vada in crisi. Poi l'Usl sta facendo bandi per la ricerca di volontari, ma il mercato è quello che è. È difficile e non è certo facilitato dalla situazione epidemiolgica, che potrebbe suggerire di non farsi avanti».

