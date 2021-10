Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVENZIONEBELLUNO Giornata intensa ieri per l'Ulss 1 Dolomiti sia sul fronte vaccini (oltre 500), che su quello dei tamponi (quasi un migliaio), ma non si sono verificati i disagi di domenica scorsa. La nuova organizzazione studiata dal direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti, si è rilevata vincente e a prova dell'assalto dei lavoratori che necessitano di green pass per il lunedì. Con il punto aggiuntivo del drive in...