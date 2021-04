Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVENZIONEBELLUNO Farmacisti divisi tra paura e senso del dovere. L'avvio della campagna vaccinale, in farmacia, non ha ancora una data precisa. Si dovrà aspettare, probabilmente, l'arrivo del vaccino Johnson&Johnson che dovrebbe sbarcare in Italia nella seconda metà del mese di aprile. Entro martedì, però, le farmacie devono già inviare la loro adesione. Non sono obbligate a farlo. Anche se, grazie a loro, si potrebbe dare...