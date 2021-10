Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVENZIONEBELLUNO Due novità in arrivo a partire da martedì. Da una parte comincerà la campagna anti-influenzale in vista della stagione fredda. Dall'altra i medici di medicina generale riceveranno dall'azienda sanitaria le dosi di vaccino anti-covid (si parla a proposito di Moderna, approvato dall'Agenzia europea dei medicinali e dall'Agenzia italiana del farmaco) per la somministrazione della dose booster alle persone con più di 60...