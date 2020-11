LA PREVENZIONE

BELLUNO Anche ieri sono stati scoperti un centinaio circa di nuovi positivi (95 per l'esattezza che portano il totale dei contagiati in provincia a 1869). Ad ogni singolo nuovo caso vanno aggiunti almeno 6 contatti da analizzare, con un lavoro che da un mese circa viaggia su una media di 600 persone da prendere in carico per l'unità di crisi del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 di Belluno, diretto da Sandro Cinquetti. Un lavoro immenso per un squadra di 84 persone. «È come svuotare il mare con un cucchiaino», ha detto qualcuno degli operatori in un momento di sconforto. Ma, a differenza di altre città dove l'Usl ha già alzato bandiera bianca e rinunciato al tracciamento dei contatti, a Belluno si va avanti. «Faticando abbiamo tenuto la postazione attiva e mai dichiarato la resa», spiega Cinquetti. Illustra come si continua a lavorare per scovare i positivi, quasi come degli acchiappafantasmi. E da ieri in aiuto ci saranno, oltre al contingente di giovani studenti o specializzandi inviato dalla protezione civile, anche i medici di base.

Come riuscite a far fronte a numeri sempre più crescenti?

«Per il sistema di ricerca e di gestione dei casi di Covid 19, ovvero contact tracing, abbiamo una struttura organizzativa ordinaria. In una prima fase Covid non ci sono state criticità: c'erano da gestire 30-40-50 positivi al giorno in provincia. Poi quando la curva epidemica è cresciuta in maniera così importante ovviamente siamo andati in difficoltà, come tutta Italia. Ma non abbiamo mai dichiarato la resa sulla attività di conctact tracing, adottando alcuni accorgimenti per, pur nella grande difficoltà, gestire le nuove positività».

Come lavorate, quale è il meccanismo?

«Quando si ha notizia di un positivo questa persona riceve una telefonata dalla centrale, che lo prende in carico. In questo momento arriva dopo 1-2 giorni. Proprio per evitare che trascorresse troppo tempo abbiamo messo in campo la presa in carico precoce. Funziona così: si avvisa il positivo, gli si rilascia un certificato di quarantena se ne ha bisogno per il lavoro e gli si dice di preparare una lista dei contatti. È una telefonata molto veloce (presa in carico fast). Viene fatta da un giovane medico. Ha tre finalità: avvisare la persona e renderla cosciente di cosa significa essere positivo, verificare rapidamente lo stato di salute, mandargli certificato quarantena e chiedergli di riflettere su contatti stretti».

Poi cosa succede?

«A distanza di qualche giorno c'è la telefonata successiva: nella prima fase si faceva tutto con una prima chiamata di 40 minuti, ma ora non è più possibile. In questa seconda telefonata si effettua il contact tracing: chiediamo al positivo di segnalarci la lista dei suoi contatti stretti. Per contatto stretto vanno considerati due elementi, temporale, le persone viste 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi o del tampone positivo, e sostanziale, l'aver toccato la persona o essere stato in un contatto lavorativo non protetto o sotto la distanza sociale di un metro o metro e mezzo o ancora aver chiacchierato per almeno 15 minuti. Questa persona contatto stretto viene a sua volta presa in carico. È la fase più difficile perché abbiamo tempi non semplici: sui 100 positivi di media al giorno, significa 500-600 contati».

E dopo il tampone?

«Il contatto generalmente riceve due indicazioni per tampone: uno il primo tampone di entrata, poi quello di uscita. Se il primo tampone risulta positivo il contatto stretto diventa caso. Se è negativo il decimo giorno viene liberato. Gli stessi 10 giorni vengono applicati al positivo, con tampone al decimo giorno: se positivo si fa un ulteriore tampone a 17 giorni, e se ancora positivo a 21 giorni dall'inizio delle vicenda. Se è ancora positivo, sono casi rari, con alcune cautele e previa valutazione di sanità pubblica, viene liberato perché la carica infettante è, bassa».

Un lavoro immenso, quanti siete?

«Complessivamente l'unità di crisi è composta da 84 persone, comprendenti il contact tracing (team presa in carico), la sorveglianza attiva (team che fa telefonata inframezzo per vedere come va la situazione) il team tamponi e dei sotto team. 600 persone da tracciare è un carico lavorativo quotidiano importante. La gran parte dei cittadini collaborano e una quota abbastanza significativa si appoggia al medico di famiglia, che organizza il percorso in alternativa o in parallelo a noi. Tra l'altro con l'ultimo provvedimento regionale di oggi il medico di famiglia assume un ruolo sostitutivo. Inoltre la protezione civile ci metterà a disposizione dalla prossima settimana alcuni operatori a sostegno del contact tracing (6 persone tra studenti di scienze infermieristiche e altro), ma è molto importante il provvedimento della Regione. In questa fase difficile il percorso collaborativo con i medici di medicina generale può essere di grande utilità: lo stavamo valutando con alcuni medici di medicina di gruppo del nostro territorio, perché le forze nostre non sono sufficienti. Solo faticando abbiamo tenuto la nostra postazione attiva».

