Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVENZIONEALPAGO Pastori di comunità, contro gli attacchi del lupo: la sperimentazione delle ronde di apposite sentinelle per le greggi partirà dall'Alpago. L'iniziativa porta la firma di Coldiretti, verrà finanziata dalla Regione Veneto su un progetto presentato dall'Unione Montana Alpago. I tempi sono stretti per sperare di vedere la guardiania umana in azione nei pascoli pagotti prima dell'inverno, ma di certo per la prossima...