La presenza della lingua friulana in Rai è destinata a crescere: le 30 ore di programmazione televisiva attivate dallo scorso autunno, oltre all'ormai storica presenza radiofonica, sono «un seme da far crescere», «un punto di partenza» e non un traguardo. Obiettivo generale, l'informazione in friulano, cioè telegiornale e radiogiornale; una Convenzione Rai ad hoc per il Friuli Venezia Giulia sul modello di quella in vigore per l'Alto Adige, dove l'informazione pubblica trilingue è una realtà consolidata; il potenziamento della sede Rai di Udine, con la Regione disponibile a mettere a disposizione spazi fisici in centro città. Sono questi gli snodi chiave emersi ieri nel convegno promosso dall'Aclif, Assemblea di Comunità linguistica friulana, con il patrocinio dell'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, per fare il punto su «L'offerta radiotelevisiva per le minoranze linguistiche in Italia». Ha coinvolto soggetti fondamentali per la questione trattata, le strutture Rai di Bolzano, Valle d'Aosta e Cagliari per confrontare la presenza delle lingue minoritarie nei palinsesti di queste Regioni e Province a Statuto Speciale e ha dato le coordinate per guardare alle prospettive.

