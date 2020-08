LA PRESENTAZIONE

VENEZIA «In questi giorni stiamo assistendo a un fervore di iniziative: si asfalta tutto, la pista ciclabile viene addirittura dipinta di un colore che non è ancora chiaro quanto sia rosso e quanto sia fucsia».

La sferzata di Pier Paolo Baretta dà il la alla presentazione dei 6 candidati alle presidenze delle municipalità, occasione per definire meglio quello che fin dal suo primo giorno di campagna elettorale è stato uno dei grandi temi con cui si contrappone al suo avversario, Luigi Brugnaro. Riferendosi ai tanti cantieri aperti, si collega infatti alla mancanza di un presidio sul territorio e lancia il suo progetto di Comune a chilometro zero, fatto di municipalità con poche ma ben precise deleghe ma anche di polizia di quartiere e di risorse economiche.

«CLAMOROSO RITARDI»

«Bene che ci sia questo fervore ma la domanda sorge spontanea: se tutto viene fatto adesso, di corsa, con un evidente obiettivo di carattere elettorale, che cosa è stato fatto in questi cinque anni? Promuovere tutto questo rende evidenti i clamorosi ritardi che si sono accumulati in questo periodo». Per i piccoli interventi, da sindaco, si affiderebbe alle municipalità: «Ma se non sono messe in condizione di fare da interfaccia tra amministrazione e cittadini non possono funzionare» aggiunge, presentando nel dettaglio il suo progetto per i municipi di quartiere, a partire dalle funzioni. «Una lista che non è lunga, perché non possiamo pensare di attribuire compiti di cui una municipalità non può farsi carico. Ma alcune funzioni e ruoli sono fondamentali». Primo fra tutti la manutenzione del territorio: «Una funzione chiarisce che le municipalità devono avere con delega. Una parola importante e da non sottovalutare quando si tratta di affrontare le piccole esigenze quotidiane. La famosa buca, il masegno che si sposta o il gradino di un ponte che si rompe non possono richiedere un lungo itinerario fino al municipio centrale in cui un'entità prima o poi ti dirà sì o no».

LE COMPETENZE

Altre competenze che da sindaco restituirebbe sono l'attenzione socio-sanitaria (con le municipalità protagoniste del dialogo con la Regione sui presidi sanitari), lo sport e il rapporto con le associazioni culturali e di volontariato, e la manutenzione ambientale: «Noi vogliamo piantare tantissimi alberi. Molti di più di quelli che il sindaco l'altro ieri ha detto di aver piantato, senza però raccontare quanti invece ne ha tagliato. Sulla ricostruzione di una visione del verde le municipalità devono avere una competenza ben precisa».

Infine, il progetto delle municipalità prevede di restituire attraverso i quartieri gli spazi alle associazioni: «La cosa incredibile è che ci sono, non serve costruirli. Ma in questi anni sono stati tolti. E poi dobbiamo ripristinare la consulta, non solo a livello comunale ma anche di quartiere». Stabilite le funzioni, secondo Baretta le attività delle municipalità devono essere accompagnate da una politica di risorse da inserire in una programmazione generale del bilancio. «Per far funzionare la parte amministrativa aggiunge le municipalità devono inoltre essere affiancate da una figura di riferimento per la sicurezza, ecco perché penso che debba essere previsto il ritorno dei vigili di quartiere, per un presidio costante. Questo è il nostro programma, che è necessario, doveroso, totalmente alternativo a quello degli ultimi 5 anni». Il candidato sindaco ha definito gli aspiranti presidenti persone di esperienza, di competenza, con forte sensibilità sociale e privi di interessi privati: «Noi abbiamo anche rispettato le differenze di genere - ha concluso -. Non mi sembra che la squadra avversaria abbia fatto altrettanto».

Melody Fusaro

