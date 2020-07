LA PRESENTAZIONE

UDINE Un'estate per riappropriarsi della città dopo la quarantena, per tornare nelle vie e piazze, rianimare i quartieri e rivivere la socialità. Un'estate particolare, sotto il segno delle misure anti-contagio, che comunque vuole offrire opportunità di incontro e confronto, di stimolo e crescita culturale: è l'obiettivo dell'edizione 2020 di Udinestate, il ricco calendario di iniziative, da luglio a settembre, ideate da 26 associazioni grazie ai 153mila messi a disposizione tramite bando dal Comune di Udine. Dai grandi concerti, alla classica, dal teatro alla danza, dal cinema all'aperto alle visite guidate in città: presentato ieri, il programma offrirà appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età, con tappe in periferia e in centro, nelle piazze e nei parchi pubblici. «Dopo quello che abbiamo vissuto, questa è un'estate importante ha commentato l'assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot - Abbiamo voluto dare spazio agli operatori culturali della città: siamo tutti uniti in questa sfida per la ripartenza e il rilancio della nostra comunità».

«Il cartellone ha aggiunto il sindaco Pietro Fontanini - ha richiesto un grande sforzo finanziario, ma siamo contenti di averlo fatto perché sappiamo che molti artisti hanno sofferto per le restrizioni (tra l'altro nell'occasione è stato lanciato un appello agli operatori perché facciano lavorare i professionisti locali, ndr). Ora si apre la stagione dell'espressione culturale, spero che molta gente venga a Udine e possa trovare eventi interessanti; molti di essi sono gratuiti, perché si tratta di una proposta culturale popolare, senza pensare alle solite élite».

IL PROGRAMMA

Tra gli eventi più apprezzati, c'è sicuramente la musica: già stasera, in piazza Libertà, si esibirà The Weather Repost Trio (UT Gandhi, Nevio Zaninotto e Rudy Fantin) per il festival More than jazz che fino al 27 agosto proporrà altri 7 concerti (tra gli ospiti: il gruppo del pianista Emanuele Filippi, la band The Dixieland Stumblers e il Malafede Trio). Il Castello ospiterà i grandi concerti di Udine Vola (Azalea) con Massimo Ranieri (31 luglio), I musici di Guccini (4 agosto), Peppino Di Capri (8 agosto), Francesca Michielin, (il 10), Arturo Brachetti (il 22), Morgan (il 27), Marlene Kuntz (il 28), Marco Masini (il 29). Spazio anche alla musica classica (sotto la Loggia del Lionello) e all'opera con un omaggio a Maria Callas (il 3 e 5 settembre in Castello). Da ricordare, poi, il grande concerto del 12 luglio in piazza Duomo, nel giorno dei Santi Ermagora e Fortunato, con l'Orchestra Sinfonica del Fvg. È già partito il cinema all'aperto del Cec ai Giardini Loris Fortuna (presto prenderanno il via anche le proiezioni nei quartieri) così come, nel prato antistante al Giovanni da Udine, ha debuttato Teatro Estate, che proporrà fino ad agosto altri 7 appuntamenti di prosa (il prossimo, il 17 luglio, con Mio eroe di Giuliana Musso) e musica (con tango, jazz e bossa nova). In partenza dal 14 luglio, la stagione Blossom del Css, che apre con Vanja di Rita Maffei al parco Moretti per continuare con La solitudine dei campi di cotone (progetto di Mario Martone) dal 18 luglio alla Chiesa di San Francesco.

L'Accademia Nico Pepe propone la sua Summer Academy Festival in versione km0 sul sagrato della Chiesa di San Francesco (dal 24 luglio al 21 agosto) mentre dal 7 agosto, al Parco di Sant'Osvaldo, parte l'ottava edizione del Teatro Sosta Urbana. Spazio anche alla danza, con vari appuntamenti tra cui l'anteprima del festival Areadanza con lo spettacolo itinerante Noi siamo il tricheco di Arearea (25 luglio, Giardini Ricasoli). Dal 28 al 30 agosto, la Loggia del Lionello ospiterà il festival Divergenze, con ospiti, tra gli altri, lo storico Giordano Bruno Guerri e il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano; al parco Martiri delle Foibe ci sarà il festival Vento d'Estate (ogni sabato fino al 29 agosto), che proporrà concerti e laboratori per bambini. E ancora, passeggiate teatralizzate, visite guidate, Storie sotto le stelle e spettacoli di burattini.

LA NOTTE BIANCA

L'appuntamento sarà l'1 agosto, per l'avvio dei saldi, con il concerto del Risveglio in piazza Libertà assieme al pianista Glauco Venier e si chiuderà la sera, in Castello, con la cover band degli U2. «Nel rispetto delle misure di sicurezza ha commentato l'assessore al turismo, Maurizio Franz - vogliamo che la città resti viva e vivace. Con Udine sotto le stelle, abbiamo sperimentato un nuovo modo di proporre Udine, cui ora si aggiungono anche la cultura e l'arte». «Sarà un'estate diversa, ma non meno affascinante ha detto invece l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini - un'estate di qualità. Il virus sta creando molti problemi, ma ci ha permesso di capire che possiamo inventare nuove formule per dare visibilità alla città: una, riuscita, è Udine sotto le stelle: finalmente stiamo rivivendo le nostre vie e piazze».

Alessia Pilotto

