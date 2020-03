LA PRESA DI POSIZIONE

BELLUNO Un grido d'aiuto si alza dalle farmacie d'Italia, presìdi sempre aperti e disponibili h24 in un Paese che sembra un teatro di guerra. A farsi portavoce della preoccupazione di migliaia di farmacisti è, ancora una volta, il gruppo Farmacie Rurali d'Italia, rappresentato anche dal presidente provinciale dell'Ordine dei Farmacisti di Belluno, Roberto Grubissa, che ieri ha rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Capo del Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli un appello accorato e disperato. «In un momento di estrema emergenza - affermano i farmacisiti - la categoria quotidianamente deve vedersela con il problema legato ai farmaci distribuiti solo dalle farmacie ospedaliere, chiuse al pomeriggio e nei giorni festivi, e con l'inghippo delle ricette dematerializzate, non utilizzate dalle guardie mediche». In giornate già difficili, ai rischi del contagio, a cui sono sottoposti i professionisti dietro il bancone, si aggiungono così gli ostacoli di una distribuzione dei medicinali non uniforme in Italia, macchinosa e che va semplificata dando modo alle farmacie di distribuire tutte le tipologie di farmaci e dare la possibilità al cittadino di trovare il farmaco sotto casa. «Per favore - è scritto nella lettera emanate norme chiare ma soprattutto che siano valide per tutto il Paese. Corre l'obbligo di evitare spostamenti dei cittadini, ma molti farmaci si ritirano solo nelle farmacie ospedaliere, chiuse il pomeriggio e nei giorni festivi. Le guardie mediche non fanno ricette dematerializzate, per cui i pazienti devono andarle a prendere e poi venire in farmacia. La maggior parte delle volte siamo costretti ad anticiparle in aperta violazione di norme sancite».

E poi il rischio Covid 19, a cui giornalmente sono sottoposti i farmacisti, soldati in prima linea senza le armi necessarie a combattere una battaglia che ora appare impari. I dpi, introvabili per i cittadini, sono un miraggio anche per la categoria che lavora a contatto con la popolazione indossando guanti da cucina, lembi di magliette elasticizzate adattati a mo' di mascherine e spesso non ha nemmeno il gel igienizzante. Da qui l'appello alla politica affinché si assumano decisioni urgenti sulla distribuzione dei medicinali e si doti la categoria, il cui lavoro è fondamentale sempre e di vitale importanza in questo momento, dei dpi necessari alla protezione individuale.

