LA PREPARAZIONEPADOVA C'è un momento che ogni agente di polizia vorrebbe non vivere mai: quello in cui è costretto a suonare ad un campanello e dire che da quell'istante nulla sarà più come prima.Un compito ingrato, ma necessario, duro da digerire, come ha raccontato l'agente Gianmarco Calore nel post Monza 603, ma che va affrontato. Un momento in cui l'agente di polizia si trova faccia a faccia con quelle che la psicologia chiama vittime di secondo livello di un fatto di cronaca, ovvero i parenti di chi è deceduto in un incidente, di chi...