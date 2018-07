CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREPARAZIONEBELLUNO Buen retiro e palestra. Allenamento per il corpo e riposo per la mente. Tutto insieme, con vista sulle Dolomiti. Il binomio montagna-sport funziona. Anche nel Bellunese. E fa funzionare il turismo. Non ci sono più solo le mete trentine e altoatesine nell'agenda estiva delle squadre di calcio: da qualche anno a questa parte anche le Dolomiti cadorine sono diventate di casa nel calcio professionista. E il ritorno per le località bellunesi è enorme. Un ritorno di immagine, prima di tutto, perché il calcio è un motore...