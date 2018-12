CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREOCCUPAZIONEPORDENONE «I fatti emersi in passato e le indagini più recenti dimostrano che anche in Friuli Venezia Giulia esiste una rete in espansione: le mafie non sono fenomeni lontani, né di passaggio. Esiste un radicamento, e il nostro compito è quello di isolare cellule ed esponenti per salvare le nostre imprese che agiscono nella legalità e nella trasparenza». Giovanni Pavan, vicepresidente della Camera di commercio di Udine e Pordenone, commenta con preoccupazione le notizie che riguardano l'irruzione del clan camorristico...