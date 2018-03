CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREOCCUPAZIONELIMANA Trentacinque attacchi in provincia nel 2017, per un totale di circa 163 animali predati. Tra questi anche un asino e due bovini. In Toscana, nello stesso anno, le prede sono state 2000. Poco importa, ai bellunesi il lupo fa sempre più paura. I dati forniti giovedì sera al centro Al Vejò di Valmorel in occasione dell'incontro promosso dal Comune di Limana hanno confermato un terrore che, tra la popolazione della parte alta del territorio limanese, è già isteria. NO AL GRANDE CARNIVOROLa piccola comunità non vuole...