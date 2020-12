La precisazione è arrivata anche dal sindaco Massaro. «Con la mia affermazione ha detto stavo rispondendo alle parole del Presidente Zaia secondo le quali nelle Case di Riposo la situazione era tutto sommato più semplice perché tanto gli ospiti restano lì e non passano da una struttura all'altra. Io l'ho corretto spiegando che in provincia di Belluno invece gli scambi ci sono stati (come in Sersa) perché mancano operatori». Movimenti che, in modo evidente, «incrementano le possibilità di contagio: per questo motivo chiediamo con forza aiuto alla Regione nel fornirci personale». La questione sull'origine di un focolaio è più complicata. I contagi sono aumentati ovunque. Nelle rsa ma anche negli ospedali. «Si cerca sempre il paziente 0 conclude il presidente di Uripa Ma siamo tutti responsabili. Smettiamola con questa caccia alle streghe. Ogni giorno, nelle rsa venete, ci sono 20mila accessi: impossibile rintracciare gli asintomatici. Nella mia struttura ho visto spostarsi il virus da una zona all'altra e ancora non so come sia potuto accadere».

Federica Fant

Davide Piol

