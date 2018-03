La potente onda d'urto è stata avvertita anche al suolo nel milanese e bergamasco evacuate scuole e tribunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(p.cal) Il bang supersonico ha scatenato una vera e propria ondata di panico. In Lombardia, e in alcune zone del Veneto, il fortissimo rumore, che qualcuno ha confuso con un terremoto, ha dato origine a una serie di reazioni a catena. Nel bergamasco sono state evacuate delle scuole e in provincia di Milano addirittura un tribunale. Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine: chi parlava di aver udito due forti esplosioni, chi di aver addirittura sentito la terra tremare. In effetti in tante case i vetri delle finestre...