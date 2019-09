CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Pordenone Pedala - posticipata di una settimana per via del maltempo - rialza la testa. La coraggiosa scelta del presidente Luigi Tomadini di rinviare la manifestazione è stata premiata con una splendida giornata di sole e un migliaio di iscrizioni in più. E così il numero dei partecipanti alla 47° edizione della corsa cicloturistica è salito a quota 5mila. Il via a Pordenone, dalla piazzetta dedicata al patron della Pnpedala, Demetrio Moras, dove in prima fila c'erano i sindaci Alessandro Ciriani e Michele Leon di San Giorgio della...