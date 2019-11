CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La polizia indiana indaga sulla scomparsa di Katia Mores, la donna originaria di Arsié sparita nel 2013 in India che oggi avrebbe 57 anni. Dopo anni di immobilismo gli agenti del posto hanno contattato in questi giorni l'investigatore privato, il detective di Nuova Delhi, assoldato all'epoca dai famigliari e amici affinché si facesse luce sulla vicenda, visto che non c'era stata alcuna indagine delle forze dell'ordine all'epoca. Non c'era una denuncia, non vennero mai ritrovati i resti della 57enne: quindi per la polizia poteva trattarsi di...