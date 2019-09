LA POLITICA VENEZIA Tutti sanno il rapporto tra il Mose e l'ex sindaco Massimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLITICAVENEZIA Tutti sanno il rapporto tra il Mose e l'ex sindaco Massimo Cacciari: assolutamente conflittuale. Nel 2001, durante la pausa del suo lungo mandato (allora era sindaco Paolo Costa) dopo il Comitatone se la prese con Berlusconi, Brunetta, Galan e tutti coloro che magnificavano il Mose senza immaginare a cosa si sarebbe andati incontro.«Quelli che di laguna non sanno niente - disse all'epoca Cacciari - non sanno niente di maree e di barene, ma che da anni parlano solo per ragioni politiche, senza ragionamenti, senza entrare mai...