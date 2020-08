LA POLITICA

VENEZIA La lista civica Terra e acqua 2020 era stata la prima a raccogliere le firme per i suoi primi 28 candidati al Consiglio comunale. Ora il progetto civico continua a crescere e la squadra si è allargata a 35 candidati, presentati ieri mattina in campo della Maddalena, presso lo studio notarile di Marco Bianchini. I sette nuovi entrati sono: Nicoletta Frosini, classe 1963, nata e residente a Venezia, docente di scuola superiore e vicepreside all'Istituto tecnico Fermi. Segue Rocco Rumonato, 18 anni, nato e residente alla Giudecca, pugile e regatante. Vincitore della Regata Storica 2019 su pupparino, nella categoria Giovanissimi, fresco di diploma all'Algarotti e di iscrizione all'università (Scienze Politiche).

I NOMI

Poi Evelina Ussardi, nata a Venezia nel 1962, residente a Mestre dal 2004. È stata insegnante di scuola primaria dedicandosi anche all'insegnamento di sostegno agli alunni con disabilità; attualmente lavora al Centro Provinciale Istruzione Adulti di Venezia, occupandosi dell'insegnamento della lingua italiana alle persone straniere. Fabio Lombardo, classe 1961, nato e residente al Lido di Venezia, titolare del ristorante Giardinetto, dopo avere iniziato la carriera come cameriere al Florian, arricchendola con una proficua esperienza all'estero. Ancora: Elisabetta Alfonso, nata a Venezia nel 1973 da antica famiglia di Torcello; avvocato cassazionista con studio a Mestre ed esponente del pool nazionale avvocati dell'associazione Italiana Sclerosi Multipla. Andreina Mezzacapo Vincitorio, 64 anni, nata e cresciuta a Venezia, da anni residente a Mestre. Ha lavorato presso la pubblica amministrazione (Prefettura) fino all'età pensionabile. Infine, Nicola Sabatini, nato nel 1967, residente a Mestre centro, specialista nella gestione e amministrazione delle risorse umane.

LE VOCI

«Ero iscritto al gruppo 25 Aprile racconta Rocco Rumonato aspettavo di diventare maggiorenne per essere finalmente cittadino attivo e lavorare per la mia città, dove vorrei rimanere».

«Credo nel progetto di questa lista ha fatto eco Elisabetta Alfonso, avvocato e grafologa confido in queste persone capaci ed oneste. Mi impegnerò nelle politiche sociali, sulla disabilità ed in genere a progetti per tutelare le persone più fragili».

Marco Gasparinetti, capolista di Terra e acqua 2020 annuncia una prossima novità: la realizzazione di una web radio, fruibile da ogni dove. In programma commenti alla rassegna stampa, play list con musiche suonate da gruppi locali, ricette veneziane e contatti in tempo reale con chi vuole raccontare qualcosa.

Non mancheranno i Veneziani altrove, punto di incontro con veneziani finiti a vivere all'estero. Anche sui cittadini stranieri residenti a Venezia, la lista sta puntando molto, con l'impegno sul territorio per far votare le comunità straniere.

Tullio Cardona

