VENEZIA «Il sindaco si sente abbandonato? Ma se è proprio lui ad aver abbandonato i cittadini e la città». Monica Sambo, capogruppo del Partito democratico, si scaglia contro Luigi Brugnaro, che da qualche giorno non interviene nel dibattito cittadino salvo per smentire l'ipotesi ventilata in rete della sua positività al virus.

Da quando è iniziata l'emergenza Covid, i profili social del Sindaco sono rimasti quasi silenti, se non per pochi video dove lo stesso o ride passeggiando, o dichiara sempre «allegramente di non essere stato contagiato» sostiene Sambo, che accusa il sindaco su più fronti.

Prima di tutto sulla gestione del trasporto pubblico: «Ha lasciato che Avm decidesse autonomamente sul taglio delle corse, senza alcune dichiarazione in merito alla tutela dei medici, degli infermieri, degli operatori della sanità e dei dipendenti dei servizi pubblici essenziali che devono recarsi necessariamente al lavoro - accusa - senza un confronto con le altre forze politiche». Ma rincara la dose anche per i servizi del Comune: «Dopo oltre una settimana dal deposito delle nostre proposte (ad esempio non è ancora stato attivato un numero di telefono legato all'emergenza) c'è stata poca chiarezza sul mantenimento dell'attività di assistenza domiciliare delegata dal Comune alla Fondazione Venezia in merito ai servizi alla persona e sulle attività delle Ipab».

E aggiunge che solo una settimana fa Brugnaro dichiarava «che i dipendenti dovevano recarsi in sede in Comune altrimenti non erano adatti a lavorare nel pubblico, ritardando l'applicazione dello smart working».

Un messaggio di incoraggiamento, invece, arriva dal sottosegretario all'Economia e candidato sindaco Pierpaolo Baretta. Che invita a rispettare le norme e ad accettare il sacrificio restando uniti, seppur distanti. «Facciamolo, soprattutto per chi è costretto a lavorare per garantire a tutti noi i servizi essenziali. Rischiando per noi. I medici di base e gli operatori della nostra stupenda sanità, in prima linea, ma anche tutti gli altri: i negozianti dei nostri quartieri, gli operai e gli impiegati di Porto Marghera e delle altre imprese del nostro territorio, i marinai dei vaporetti e gli autisti degli autobus, i dipendenti pubblici e dei servizi essenziali, i professionisti, che mandano avanti la nostra società e il nostro tessuto produttivo. In tanti sono in trincea e li dobbiamo ringraziare». Baretta prosegue con l'attenzione a Venezia, che «merita un'attenzione particolare perché chiunque nel mondo, almeno una volta nella vita, vorrebbe visitare. Così come dobbiamo riconoscere l'unicità del nostro Paese anche in questo momento, tutelato da un sistema sanitario unico e universale».

