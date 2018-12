CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLITICA SUI FONDIMESTRE I segnali di una nuova grave crisi economica all'orizzonte li ha visti bene il sindaco Luigi Brugnaro ed è anche per questo che continua ad insistere sulla necessità di perseguire un'amministrazione oculata del bene e dei beni pubblici: «Se si vuole fare un viaggio non si può pagarlo a rate, la sostenibilità è il nostro motto e la prudenza e l'attenzione che si deve mettere nei conti di casa sono le stesse che improntano l'azione in città». Città che ha circa 180 mila abitanti in terraferma e 53 mila in...