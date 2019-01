La politica smorza i toni: niente commissariamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIVENEZIA L'impressione è che sulle ricette modificate ci sia (anche) una battaglia politica dentro la sanità veneta. Tant'è che, tre mesi dopo l'audizione del tecnico dell'Azienda Zero, i commenti dei consiglieri regionali ieri sono cambiati.All'epoca Piero Ruzzante (LeU) aveva chiesto le dimissioni del dg dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben. Ieri, dopo averlo ascoltato in Quinta commissione, Ruzzante non ha reiterato la richiesta di commissariamento: «I dati sono completamente diversi. A questo punto chiedo di riacquisire agli atti i...