Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSA SUCCEDE ADESSOBELLUNO L'operazione dei carabinieri ha permesso di stroncare il traffico illecito di rifiuti. Ma ora a rimanere sono gli interrogativi su cosa possa fare la politica per evitare che quello che è successo possa ripetersi. Un tema, quello dello smaltimento dei rifiuti, che con il passare degli anni si rivela sempre più ad alta tensione. Anche per un territorio come il nostro che non immaginava di dover fare i conti con...