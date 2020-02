LA POLITICA

MESTRE Gabriella Chiellino non è più solo un'idea di una parte del Pd, proposta tempo fa da Massimo Cacciari e Nicola Pellicani, ma è la possibile candidata del centro e della sinistra tornate unite ieri pomeriggio nel centrosinistra. L'imprenditrice nata a Pordenone ma mestrina di fatto, da ieri sera è sotto esame di tutte le forze che compongono la coalizione in campo per sconfiggere Luigi Brugnaro dipinto come il nuovo rappresentante del sovranismo in salsa giallo-fucsia in laguna.

Il tavolo dei partiti e delle civiche che da oltre due settimane continua a riunirsi per trovare una posizione comune, ieri sera ha deciso che ogni singola realtà si incontrerà nei prossimi giorni con Gabriella Chiellino per approfondire i fondamenti del progetto e del programma e per conoscere la sua posizione.

LE TRATTATIVE

Dopodiché lo stesso tavolo tornerà a riunirsi tra quattro giorni, lunedì 17 febbraio, per prendere la decisione definitiva e, se ogni tassello sarà nel frattempo andato al suo posto, incaricare la Chiellino di rappresentare l'opposizione a Brugnaro nella tornata elettorale di fine maggio per tentare la (ri)conquista di Ca' Farsetti, dopo la bocciatura del rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi da parte della sinistra riunita in Il nostro impegno per la città (Articolo 1, Verdi, Possibile, Sinistra italiana e Rifondazione) e la conseguente autosospensione del rettore.

Prima dell'incontro di ieri pomeriggio nei corridoi si sono tenuti vari incontri separati e consultazioni, e pare che Italia Viva avesse fatto pressioni perché la componente moderata con Ugo Bergamo, Più Europa, Italia in Comune e la stessa Italia Viva di Renzi, non andasse all'incontro mantenendo invece la barra su Bugliesi, ed evitando così di apparentarsi alla sinistra.

LE DEFEZIONI

Alla fine, però, l'unica assenza annunciata è stata quella del Gruppo 25 Aprile: in queste settimane, a dire il vero, aveva partecipato solo ad un paio di riunioni ma l'altro ieri, saputo della proposta di investire la Chiellino, aveva anticipato che potrebbe uscire dalla coalizione e andare per conto proprio considerando l'imprenditrice come targata in qualche modo Pd e non civica, e potenzialmente piena di conflitti di interesse per la sua presenza in società di Porto, Città Metropolitana, Acea e via di seguito; accusare Brugnaro di conflitti d'interesse, insomma, e poi scegliere una candidata che potrebbe dover ricorrere a un altro blind trust, per il 25 Aprile non è l'ideale. Il gruppo civico veneziano, dunque, segue le orme del presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, che se n'era andato dal Pd sbattendo la porta e accusandolo di non parlare più il linguaggio della sinistra.

Per il resto il tavolo di ieri pomeriggio si è svolto all'insegna dell'impegno e della volontà di arrivare ad una posizione comune per presentarsi uniti già al primo turno. E in serata il comunicato uscito alla fine dell'incontro è stato stringatissimo ma chiaro: «Tutte le forze civiche e politiche riunite al tavolo di coalizione hanno ritenuto di verificare se attorno a Gabriella Chiellino ci sono le condizioni per un'ampia condivisione per la candidatura a Sindaco di Venezia. Il tavolo si è riconvocato a lunedì per assumere una decisione finale».

IL COMPITO

Ora tocca alla Chiellino convincere tutti: cinquant'anni, presidente di eAmbiente srl, che ha fondato nel 2001 come società di ingegneria e consulenze ambientali con sede al Vega, prima donna in Italia a laurearsi in Scienze ambientali, presidente o componente di Consigli di amministrazione importanti, come Porto e Acea, la municipalizzata romana dell'acqua, insegna in varie università, è stata consigliere comunale a Conegliano per la Margherita (una delle formazioni che poi hanno portato al Pd) e pure candidata sindaco nel 2002.

Elisio Trevisan

