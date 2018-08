«La politica gioca con la salute dei bambini su morbillo e rosolia peggio del Kazakistan»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'amarezza di Pier Luigi Lopalco è evidente: «Per uno come me che ci crede davvero è sconfortante». Il professore d'Igiene all'Università di Pisa, già passato in audizione al Senato nel novembre 2017, nel pieno della discussione sull'obbligo vaccinale, è molto critico nei confronti della politica italiana.Professor Lopalco, la discussione sull'obbligo vaccinale è stata de facto rimandata con l'inserimento nel Milleproroghe. Lei cosa ne pensa?«Il fatto che la questione vaccini sia stata strumentalizzata a livello politico da tutte le...