«La politica francese è contro la stabilità un altro fallimento dell'Unione europea»

Il ruolo della Francia, i tentativi dell'Italia e l'assenza di un uomo forte che possa garantire stabilità in Libia. Per Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica, oggi presidente della Fondazione Icsa, i fatti libici dimostrano anche il fallimento dell'Unione europea. Cosa sta accadendo?«La Libia si conferma un paese molto turbolento dagli equilibri precari o inesistenti, soprattutto quando c'è chi non si adopera per uno state building».Si riferisce alla Francia?«Sì. Dovrebbe essere il paese che più si impegna per...