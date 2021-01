LA POLITICA

BELLUNO «Se avessero fatto i tamponi in estate ci sarebbero state meno vittime». A puntare il dito, questa volta, contro il Centro per anziani non autosufficienti di Ponte nelle Alpi, gestito dalla fondazione Casa del Sole, è Francesco Pingitore. Il consigliere di Palazzo Rosso, all'opposizione con Patto per Belluno, ammette: «Non voglio far polemica ma sono un testimone del fatto che da parte della struttura c'è stata superficialità nella gestione dell'emergenza». Pingitore conosce la realtà di Ponte nelle Alpi perché sua madre, Maria Di Venti, era uno degli ospiti.

TESORIERE

E lui è stato anche il tesoriere dell'associazione dei familiari. A ottobre la struttura è stata sommersa dal virus. Si sono ammalati 40 ospiti su 60 e gran parte del personale. «Noi non siamo più potuti entrare da marzo racconta Pingitore Quindi chi sono stati i portatori del virus? I dipendenti. A settembre sono andati tutti in vacanza e qualcuno l'ha portato dentro infettando tutti. Perché non hanno fatto i tamponi al personale?». Le domande del politico bellunese hanno una vena di sofferenza. La madre, infatti, si era infettata nella struttura pontalpina ed era riuscita a sconfiggere il virus. Ma il 5 novembre, ormai debilitata, ha smesso di vivere. Nel Centro per anziani di Ponte nelle Alpi, a causa del covid, hanno perso la vita 10 anziani. Uno dei familiari ha scelto di ricorrere alle vie legali depositando un esposto in Procura che ha dato il via a degli accertamenti. L'idea era quella di creare una class action coinvolgendo tutti i parenti delle vittime, ma nessuno ha accettato. «Io aspetto spiega Pingitore C'è un esposto anche a livello nazionale perché la questione supera i nostri confini. Le persone anziane sono tra coloro che stanno soffrendo più di tutti questa pandemia. La responsabilità non è degli operatori, nel nostro caso, ma della Cooperativa che non ha saputo gestire bene le cose». Poi si rivolge al sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini: «Si lamenta tanto che c'è una fuga di infermieri e oss dalle case di riposo. Come mai ha trasformato il Centro per anziani di Ponte in una struttura privata? Il personale scappa nel pubblico per una questione economica».

BOTTA E RISPOSTA

La risposta del primo cittadino: «Il problema è più vasto sottolinea Ci sono infermieri che scappano anche da strutture pubbliche, come la Gaggia Lante di Belluno. Bisogna creare rete tra le case riposo e l'Usl che, tra l'altro, ha bloccato l'assunzione dei 103 infermieri che avevano vinto il concorso. Questo per dare il tempo alle varie strutture sparse sul territorio di organizzarsi». DP

