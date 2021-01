LA POLITICA

BELLUNO Sbarca in Parlamento il caso della rsa di Cusighe: dipendenti costretti a turni estenuanti con dispositivi di sicurezza inadatti all'emergenza covid; ospiti con disabilità gravi lasciati soli e senza terapia; mancata divisione dei percorsi pulito-sporco. La storia allarmante della residenza bellunese ha fatto il giro della provincia e non solo. Ne è stato informato il sindaco Massaro che ha preferito non rilasciare dichiarazioni. E ne è venuto a conoscenza anche il senatore di Fratelli d'Italia, nonché primo cittadino di Calalzo, Luca De Carlo: «Sono fiducioso che se vi sono state delle responsabilità, verranno a galla. Ma prima di tutto bisogna mettere in sicurezza e tutelare gli ospiti della rsa». De Carlo conosce la situazione anche per un altro motivo. All'interno della struttura, gestita dalla Cooperativa Rosa di Agrate Brianza (Monza), c'è il familiare di una sua concittadina: «Da quel che so aggiunge la Cooperativa aveva dei problemi nella gestione della rsa ben prima del covid. Tanto che l'Usl 1 Dolomiti aveva svolto una serie di ispezioni e si erano mossi anche i sindacati». Poi è scoppiata l'emergenza epidemiologica da covid-19 e la situazione è precipitata: «Tutto si è acuito. È un dato oggettivo. Ogni struttura della provincia ha avuto problemi». Ovviamente «quelle che avevano già dato segnali di inefficienza, probabilmente, possono aver avuto qualche difficoltà in più».

L'ESPOSTO

Gli avvenimenti degli ultimi 3 anni sono stati raccolti in un esposto, depositato in Questura e affidato al pm di turno. «Se ci sono delle responsabilità devono venire a galla riflette De Carlo Non si tratta solo di persone ricoverate, ma di disabili gravi. La fascia più debole e oggettivamente più esposta alle problematiche e alle difficoltà generali». Il Centro di Cusighe ospita 39 persone dai 20 ai 60 anni con disabilità psichiatriche gravi e gravissime. La difficoltà nel gestirli richiede un personale che dev'essere non solo presente fisicamente in struttura, ma rappresentare anche una costante per coloro che vi soggiornano. In tre anni sono cambiati 25 infermieri. E l'emergenza continua ancora adesso visto che dei tre infermieri presenti in struttura, quello assunto a tempo pieno se ne andrà a febbraio. Rimarranno gli altri due che hanno però un contratto part-time. Per questo motivo il senatore di Fratelli d'Italia chiede che si faccia chiarezza su quanto accaduto: «Credo che, in modo pacifico, si possano e si debbano pretendere dalla Cooperativa tutte le spiegazioni relativamente al servizio reso». A cui deve seguire «un miglioramento del servizio attuale e della gestione di persone che, ripeto, sono i più deboli tra i deboli».

IL FUTURO

La priorità ora, al di là delle eventuali responsabilità che verranno accertate dagli organi competenti, è «mettere in sicurezza gli ospiti della rsa di Cusighe aumentando il numero del personale a disposizione». Rosa «è una realtà grande e può farlo, attingendo magari da altre strutture che sono sotto la sua gestione per garantire un servizio efficace ed efficiente».

