BELLUNO «Dobbiamo tenere alta l'attenzione e applicare un rispetto rigido dei protocolli. Posso capire le incongruenze di certi provvedimenti; pero, come ha detto il sindaco di Milano, Sala, le regole non vanno discusse, ma applicate». È quanto afferma il presidente della Provincia di Belluno relativamente all'emergenza coronavirus.

«Dopo il vertice di lunedì sera abbiamo creato un gruppo di lavoro ristretto con Prefettura, direttore dell'Ulss, e sindaci di Belluno e Feltre. Sono a stretto contatto con queste figure per una comunicazione costante e un monitoraggio continuo della situazione» continua il presidente Roberto Padrin. «Poi, venerdì 28, avremo un nuovo vertice in Prefettura per capire come comportarci dal primo marzo in avanti. Quello che possiamo dire è che in questo momento diventa fondamentale attenersi strettamente ai protocolli previsti e seguire solamente le comunicazioni ufficiali, in modo da non ingenerare situazioni di panico che rischiano di creare più danni della diffusione del virus. Dobbiamo avere tutti un po' di pazienza e seguire le regole».

«Per quanto riguarda gli effetti delle varie restrizioni - prosegue Padrin - abbiamo già registrato disdette di prenotazioni nel settore turistico. Conseguenze devastanti per il sistema della montagna. Può essere che nelle prossime settimane altre conseguenze simili interessino anche le aziende e i prodotti dell'export bellunese. Anche in questo caso, monitoriamo da vicino la situazione, in modo da valutare le contromisure possibili per ridurre gli effetti negativi. Al momento, comunque, la priorità resta la salute».

