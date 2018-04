CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLITICABELLUNO Avanti con i ricorsi. Il Comune di Belluno la pensa come i comitati civici. E non si lascia ammaliare dal nuovo Piano di Sviluppo di Terna. Che promette sì di non far passare il corridoio energetico a 380 kV lungo la Valbelluna. Ma non dice nulla riguardo possibilità di interramento totale o di eliminazione di tralicci armati a 380 kV. Ecco perché il primo cittadino non ha dubbi: «Terna si limita a spostare l'attenzione dal vero problema». «Se l'eventuale linea a 380 kV passerà per l'Alto Adige, non si vede perché...