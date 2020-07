LA POLEMICA

VENEZIA Un'occasione persa, una discussione naufragata in un consiglio comunale stanco e senza spunti. È una critica dura quella di Renzo Scarpa, consigliere del gruppo misto, che denuncia - nel corso del Consiglio del 22 luglio - l'assenza di un dibattito su temi vitali per la città, come ad esemoio gli effetti del Covid-19 sull'economia e sulle attività. «L'occasione era di quelle che capitano una volta nei cinque anni di mandato - attacca Scarpa - e doveva consentire una discussione sui temi della vita della città, attraverso la discussione del documento che li racchiude tutti: il bilancio. Nulla di tutto ciò è avvenuto e, anzi, la riunione si è trascinata nel solito modo stanco in un consiglio fortemente ridotto nei numeri e nello spirito. Eppure di cose importanti da dire, ce ne erano e ce ne sono molte».

«Tra gli argomenti fondamentali - prosegue Scarpa - quello che si è evidenziato con maggior forza ad effetto del Covid cioè: il bilancio del Comune e quello delle aziende dei servizi pubblici sono eccessivamente legati alle entrate provenienti dai flussi turistici. Può sembrare una ovvietà derivante dal destino delle Città turistiche, nella realtà rappresenta un troppo grande pericolo di crisi, come dimostrato dagli sconvolgimenti causati dalla pandemia: niente turisti, niente risorse in ingresso per imposta di soggiorno, per ZTl bus, per sovrapprezzo biglietti di trasporto pubblico locale, per tassa d'ingresso».

«Il grave - aggiunge il consigliere - è che, ancora, non si è capito quando tutto ciò finirà e quanto peserà complessivamente sulle tasche dei cittadini residenti, mentre quello che è chiaro è che, dal punto di vista economico, non è conveniente accogliere un numero spropositato e casuale di visitatori per il semplice fatto che costa troppo sia quando i visitatori ci sono ma, soprattutto, continua a costare anche quando i visitatori rimangono oltre la linea dell'orizzonte. Serve introdurre e praticare collaborazione, flessibilità, sussidiarietà di esercizio e di funzioni tra i vari operatori dello stesso campo per rendere la gestione della vita della Citta più sicura, facile ed economica e, magari, ricercare in questo nuovi e convenienti motivi di residenza«.

«Serve - conclude - separare entrate e costi economici e ambientali, legati alla vita normale della nostra collettività da una parte e a quella delle varie forme di turismo dall'altra cogliendo l'occasione per valutare le varie economie possibili ed evidenziare se esiste e quale sia, il turismo che può aiutare Venezia a rimaner se stessa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA