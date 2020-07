LA POLEMICA

VENEZIA Polemica sempre più accesa attorno al Porto. Finora il sindaco Luigi Brugnaro aveva limitato le sue uscite sul tema. Ieri, probabilmente dopo aver letto le ultime dichiarazioni del presidente Pino Musolino, ha alzato l'asticella dello scontro, dichiarando, senza tanti mezzi termini, che anche se arriverà un commissario per il Porto «non sarà così grave», visto che l'attuale presidente «non ha fatto niente». Un sindaco scatenato, come lo è da giorni in questo avvio di campagna elettorale. L'occasione per questo sfogo a 360 gradi è stata un'intervista ad Antenna 3, rilanciata sui social dallo stesso Brugnaro.

L'ATTACCO

Ripetuti gli attacchi al Governo che sbaglia, «non mi chiede consigli», dichiara, ma non agisce. Anche sul Mose «mi auguro che l'esperimento del 10 luglio funzionerà, perché noi siamo leali - ha argomentato Brugnaro - Su certe cose loro sono omertosi, sulle navi non hanno deciso niente. Credo di andare più d'accordo con le persone serie, a prescindere dall'appartenenza, che con chi fa solo dichiarazioni generiche e continuative. Chi dichiara sempre, nasconde qualcosa». Il sindaco ha sfoderato l'ennesima metafora sportiva: «Quando si butta la palla in tribuna, significa che non si vuole affrontare la partita». A questo punto l'intervistatore gli ha chiesto se è quello che ha fatto Musolino e Brugnaro è partito lancia in resta. «C'è la magistratura, c'è il ministro dei trasporti, ci sono le indagini in corso. Io faccio il sindaco e su questo non mi esprimo. Posso dire che noi e la Regione abbiamo nominato persone rette, con la schiena dritta. I piccoli giochetti né io, né il presidente Zaia siamo abituati a farli nella nostra vita. Siamo gente specchiata. Abbiamo nominato persone che sono libere di muoversi e competenti nel farlo. Hanno trovato un'operazione su cui hanno avuto da ridire da due anni. Io non ho dato ordini, non c'è nessuna cabina di regia occulta, lo dico a tutti, anche a chi pensa di essere vittima di qualcosa». Insomma, per il sindaco, tutto ruota alla ben nota «operazione che è una rilettura di una concessione data a Mantovani, presa dal presidente Musolino senza informare o fare valutazioni in Consiglio, che era il posto adeguato. Tra l'altro l'esborso è di 9 milioni di euro e i consiglieri hanno detto di non firmare quella roba perché ne andava della loro responsabilità anche patrimoniale».

IL COMMISSARIAMENTO

Fin qui la ricostruzione di Brugnaro. Sull'ipotesi del commissariamento il sindaco è stato altrettanto tranchant: «Non so se il porto sarà commissariato. Ma non mi pare una cosa particolarmente grave. Fino adesso nei canali non è stato scavato niente. E se l'attivo del Porto è di 26 milioni, ma non hai fatto niente, l'attivo resta lì. Diverso è se fai le cose e hai il guadagno! Adesso il Porto farà dei carotaggi sul Vittorio Emanuele perché glielo ha ordinato il Tar. Ma era quatto anni che gli dicevamo di fare almeno i carotaggi. La risposta era che non si poteva perché non c'era il protocollo fanghi. C'è sempre una scusa! Ora deciderà il ministro. Ho fiducia nel ministro Paola De Micheli. Le considerazioni le faremo dopo». Ministro che proprio venerdì, al test del Mose, si troverà, fianco a fianco con il sindaco. Facile immaginare che parleranno del destino del porto.

Roberta Brunetti

