LA POLEMICA

VENEZIA «Mi sorprendo del fatto che vengano diffuse notizie infondate, come quella secondo la quale il mio articolo su Venezia sarebbe stato tolto dal Frankfurter Allgemeine Zeitung, quando quell'articolo è tutt'ora leggibile». Fa chiarezza Petra Reski, la giornalista tedesca naturalizzata veneziana nonché candidata alle prossime elezioni amministrative con la lista civica Terra e Acqua guidata dal candidato sindaco Marco Gasparinetti. Il testo italiano dell'articolo - con accuse al sindaco Luigi Brugnaro - è stato prima pubblicato e poi rimosso dalla testata on line Ytali.«Non c'era nessun segreto sulla mia candidatura, tutto è avvento nella massima trasparenza spiega Petra Reski ma purtroppo questo non è stato riportato correttamente in città e dopo questo malinteso io sono stata attaccata duramente da sostenitori del sindaco uscente Brugnaro che io nemmeno conosco. Il direttore Guido Moltedo mi rimprovera di avere tenuto nascosta la mia candidatura a Venezia, quando io invece l'ho comunicata ufficialmente lo scorso 2 luglio, mentre il mio articolo su Venezia è stato pubblicato sul Frankfurter Allgemeine il 16 luglio ed il testo italiano dell'articolo è stato pubblicato su Ytali il 28 luglio, per questo mi sorprende che dopo un mese, qualcuno ancora non sappia della mia candidatura a Venezia e aggiunga al mio articolo un commento diffamatorio . Ed ora il testo in italiano del mio articolo è leggibile sul mio sito personale».

CAMPAGNA ELETTORALE

Lo stupore misto ad irritazione della giornalista tedesca per la polemica che l'ha vista coinvolta in questi primi giorni di campagna elettorale deriva anche dalla convinzione che Venezia sia sempre stata una città in cui chiunque può esprimere liberamente il proprio pensiero senza essere criticato. «Se mi ricordo bene Venezia è sempre stata la culla della libertà di stampa sottolinea Petra Reski perché tutta l'Europa è venuta qui per stampare libri che altrove erano proibiti e se questa libertà di stampa non viene rispettata da questo sindaco allora vuol dire che a Venezia abbiamo un piccolo problema. Per questo mi preme che tutti i nostri concittadini che vivono in Europa vengano a votare mentre noto che non c'è nessuna informazione sul diritto di voto dei concittadini che risiedono all'estero. Trovo che Venezia venga gestita in modo molto provinciale».

IL LEADER

Da parte sua il candidato sindaco Marco Gasparinetti difende a spada tratta la sua candidata. «Quello che sta succedendo è anche molto stucchevole ed inquietante osserva Gasparinetti- perché io non ho mai fatto polemiche con nessuno e se altri cercano la polemica ad ogni costo con me sbagliano indirizzo. La signora Reski non ha paura di nessuno, è stata sotto scorta per i suoi articoli». Gasparinetti, che ieri ha presentato ufficialmente le due sedi di Mestre e di Marghera di Terra e Acqua , smentisce... la smentita arrivata ieri dal gruppo del Verdi e Regionalisti Europei , che hanno fatto sapere di non sostenere la lista Terra e Acqua e confermato il loro appoggio alla lista Verde Progressista che alle prossime elezioni amministrative sosterranno il candidato sindaco del centro sinistra Pier Paolo Baretta. «E' stata direttamente Lorena Lopez de Lacalle, la presidente dell' European Free Alliance, che nel parlamento europeo sta insieme con il gruppo dei Verdi e Regionalisti Europei, a inviarmi una lettera nella quale dichiara ufficialmente il suo appoggio alla nostra lista, poi che i verdi di Venezia appoggino Baretta è un problema loro. Per noi Baretta non è un candidato credibile, per questo ci siamo candidati ad amministrare la città. C'è un sistema colluso da decenni che dobbiamo scardinare e per questo c'è bisogno di persone nuove».

Paolo Guidone

