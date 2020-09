LA POLEMICA

VENEZIA Loro, gli altri candidati sindaco di Venezia, non l'hanno affatto presa bene. E la polemica del resto era annunciata. Non hanno gradito affatto di esser stati tagliati fuori da un dibattito in cui avrebbero voluto dire la loro, democraticamente. Invece hanno assistito da spettatori, in tv e sui social, al duello televisivo Brugnaro-Baretta.

MARTINI

Si è detto «profondamente deluso» Giovanni Andrea Martini, della civica Tutta la Città insieme!, sottolineando in una nota di «aver scritto un messaggio personale e accorato a Baretta affinché evitasse il confronto con Brugnaro. Purtroppo non è successo. E la violazione della par condicio, ora Baretta la condivide con Brugnaro che ha scelto un'emittente televisiva che lo aveva già ospitato per molti giorni, durante il lockdown, con monologhi infiniti e con un costo di 50mila euro di soldi pubblici. Ha scelto quindi di giocare in casa e con l'interlocutore che voleva lui, quello con cui ha dialogato in questi anni e da cui, purtroppo, ha ricevuto assensi e pacche sulle spalle».

GASPARINETTI

Marco Gasparinetti, candidato sindaco della civica Terra e Acqua 2020, ha definito Brugnaro e Baretta «due facce della stessa medaglia, vestiti uguali, che si scambiano complimenti a vicenda», dandosi «di gomito per tutto il tempo dell'amichevole colloquio, come ribattezzato dal sindaco uscente. Completamente assenti famiglie, imprese e lavoratori che in questi mesi hanno sofferto le conseguenze anche economiche del coronavirus». Insomma, a detta di alcuni candidati ci sarebbe stato un clima di complicità fin dalle prime battute.

VISMAN

Che Sara Visman, del M5S, ha commentato così: «Non è una novità, gli stessi atteggiamenti Brugnaro li aveva avuti anche cinque anni fa con Pellicani (suo avversario del centrosinistra alle ultime elezioni ndr)». Per la candidata sindaco pentastellata, l'incontro di ieri ha rappresentato «un'arrogante pantomima di due compagini politiche che stanno falsando la campagna elettorale, disprezzando quella che è la democrazia della competizione. Un confronto all'americana non è accettabile prima del ballottaggio». Davanti alla sede di Televenezia, al Piraghetto, per chiedere al direttore responsabile l'annullamento del confronto e per organizzarne uno aperto anche a tutti gli altri candidati, ieri c'era il professor Stefano Zecchi, del Partito dei Veneti.

ZECCHI

«È stata una gravissima violazione alla democrazia le sue parole cui in trent'anni di frequentazione televisiva non avevo mai assistito. Ma la vera ferita è stata quella di non aver voluto rispettare i cittadini che, per poter giudicare e scegliere, devono conoscere. La par condicio prevede parità di condizioni e visibilità per tutti i candidati». E in merito alla sua esplicita richiesta di fare un confronto anche con lui, ha continuato: «Brugnaro ieri ha tirato dritto, senza neppure rispondermi».

SITRAN

Marco Sitran, dell'omonima lista civica, ha voluto ricordare «l'odioso boicottaggio nell'ultima campagna referendaria, per cui il 7 ottobre si andrà innanzi al Tar per la questione del quorum, dove Brugnaro invitava all'astensionismo». Aggiungendo: «Trovo scandaloso che il sindaco si sottragga già dal primo turno al confronto con gli altri candidati. Teme forse che il sottoscritto abbia qualcosa da recriminargli? Senza considerare che è inaccettabile andare al voto in estate e in un periodo segnato dal distanziamento sociale: una situazione che nuoce ai partiti più piccoli».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA