LA POLEMICA

VENEZIA Le prime avvisaglie del turismo a Venezia negli scorsi fine settimana fanno sobbalzare il Pd, che attacca la gestione sia della Regione che del Comune. Sul banco degli imputati gli effetti delle migliaia di persone che hanno preso d'assalto la città, lasciando dietro di sé uno strascico di polemiche. «È davvero incredibile dover constatare come Zaia prosegua imperterrito lungo la sua strada di demonizzazione della scuola come unica fonte di diffusione del Covid. Sembra che, fatto salvo il solito richiamo alla responsabilità comune, le scene degli assembramenti cui abbiamo assistito nello scorso weekend scorrano davanti agli occhi del presidente come immagini di repertorio, già archiviate», sostengono i rappresentanti del Pd locale. Per l'opposizione all'amministrazione comunale la gestione del turismo viene battezzata come la Caporetto della salute pubblica: «Questo girarsi dall'altra parte, sommato all'inerzia dell'amministrazione comunale, rischia di trasformarsi per Venezia in una miscela di irresponsabilità esplosiva. Vogliamo sapere, nell'imminenza del prossimo fine settimana, se e quali misure il sindaco abbia intenzione di mettere in atto per scongiurare nuove invasioni fuori controllo».

Il segretario del Pd comunale Giorgio Dodi non ci sta: «Non è ammissibile che le scuole, all'interno delle quali vengono adottati rigorosi protocolli di sicurezza, vengano usate come capro espiatorio di tutti i mali. E che, nel frattempo, cali una cortina di silenzio sull'ordine pubblico e sulla doverosa azione di controllo e prevenzione in una città che pochi giorni fa è stata meta per oltre 30mila visitatori, con conseguenti assalti a mezzi pubblici e luoghi di ritrovo che hanno scardinato ogni minima regola di distanziamento e protezione». Rincara la dose la capogruppo in Consiglio comunale Monica Sambo: «I cittadini sono talmente esasperati da aver lanciato una petizione che ha già raccolto centinaia di firme per chiedere al sindaco di intervenire. È evidente che l'amministrazione sta mettendo la testa sotto la sabbia senza affrontare in alcun modo il problema». Il Comune, dal canto suo, ha inteso non replicare, preferendo il silenzio. Quello che è certo è che, come si legge a parte, è stato dato mandato agli uffici tecnici di elaborare una serie di provvedimenti restrittivi, specialmente sulla vendita di alcolici.

Tomaso Borzomì

