VENEZIA «La verità è che nessun governo nazionale negli ultimi anni ha fatto tanto per Venezia come quello attuale».

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, è il primo tra i chiamati in causa dal sindaco Luigi Brugnaro con nome e cognome. Ed è lui a rispondere stringatamente al sindaco Luigi Brugnaro deluso e arrabbiato che sull'intervista rilasciata sabato sul Gazzettino aveva chiamato in causa anche i parlamentari Pd, etichettandoli come una specie di traditori della patria.

AUTONOMIA E SPECIALITÀ

«Mi rendo conto che Brugnaro sperava in nulla di fatto - ribatte Martella - L' Autorità è incardinata nella cornice normativa della Legge speciale per Venezia con una presenza significativa nella governance degli Enti locali. È la dimostrazione che autonomia e specialità si rispettano nei fatti e non con qualche sparata. Anche perché - conclude - è un po' troppo comodo fare il federalista con i soldi dello Stato. Credo che dopo 5 anni lo abbiano compreso anche i cittadini veneziani»

Alle parole pesanti del sindaco a proposito dell'istituzione dell'Autorità per la gestione del Mose e della laguna vuole replicare anche il deputato Pd Nicola Pellicani, il quale siede anche in Consiglio comunale tra gli scranni dell'opposizione.

NON OFFESE, MA FATTI

«Non scendo al livello delle offese, come è abitudine del sindaco, ma rispondo con i fatti. Siamo al Governo da meno di un anno - dice Pellicani - e abbiamo fatto un sacco di cose per Venezia: Zls, Centro dei cambiamenti climatici, i 20 milioni per i vaporetti nuovi di cui il sindaco non parla mai come una risorsa arrivata da Roma. E poi c'è l'Autorità, che di fatto vuol dire ripristinare il Magistrato alle Acque. Anzi, l'ho già detto ma lo ribadisco che chiederò con forza che l'Autorità sia denominata proprio Magistrato alle Acque e sarà un vero e proprio braccio operativo del Comitatone. La società in house che sarà creata recupererà tutti i dipendenti del Consorzio, di Thetis e di Comar, il Consorzio sarà chiuso e sarà superata finalmente la gestione commissariale. Se questo è aver fatto niente o aver scippato Venezia di qualcosa...».

Pellicani poi entra nel merito della questione.

«Ma di quale scippo parla il sindaco? Voleva forse avere in capo lui i costi del Mose? Né il Comune, né la Città metropolitana né la Regione hanno mai voluto una cosa del genere e poi, essendo il Mose un'opera dello Stato è giusto che la gestione e manutenzione siano pagate dallo Stato e quindi che questo abbia voce in capitolo. Tra l'altro, all'articolo 95 del decreto ci sono 40 milioni l'anno fino al 2034 per coprire una prima parte dei costi dell'opera».

E conclude: «Capisco il nervosismo da campagna elettorale ma bisognerebbe di più pensare agli interessi della città che alla propaganda e alle offese inutili.

Affidare tutto alla Città metropolitana abbiamo visto che questa istituzione è in generale un fallimento sarebbe inconcepibile. E poi, i tempi sono cambiati rispetto a quando era stata scritta quella norma».

Michele Fullin

