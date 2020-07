LA POLEMICA

VENEZIA La possibilità di utilizzare sedi alternative alle scuole per le prossime elezioni regionali ed amministrative sembra impraticabile. E per tutta una serie di motivi oggettivi, legati all'accessibilità e al quasi certo cambio di numero delle sezioni: in pratica, in Comune temono che si verifichi un gran casino, come quello accaduto nel 2011, quando le sezioni furono ridotte di una cinquantina e ci furono diversi casi di elettori che non votarono perché si erano stufati di cercare il loro seggio. In base a studi effettuati dagli uffici elettorali, si stima siano necessarie tre tornate prima che i cittadini digeriscano l'ubicazione della nuova sezione.

Quindi, l'amministrazione comunale e la Prefettura, a seguito di una riunione informale, sarebbero propense a lasciare tutto com'è a causa delle troppe perplessità, poiché il raffronto costi-benefici sarebbe largamente a favore dello status quo. Purtroppo c'è il tema delle scuole, con bambini e ragazzi che si troveranno meno di un mese dall'inizio delle lezioni con la prima interruzione (se poi ci saranno i ballottaggi, le interruzioni saranno due) in un anno difficile come questo 2020.

«Lo spostamento - fanno sapere dal Comune - prevederebbe la stampa, l'imbustamento e il recapito di circa 200mila etichette di aggiornamento della tessera elettorale. Costo attorno a 70mila euro con posta ordinaria. e non si avrebbe la certezza che il corpo elettorale sia stato effettivamente avvertito del cambio sede con i difetti e i rischi di non consentire il corretto esercizio del diritto di voto».

Le scuole si prestano perché sono in luoghi di prossimità, hanno le rampe per i disabili, ascensori hanno aule capienti e ventilate, offrono dei corridoi adeguati a gestire flussi considerevoli di persone. La maggior parte delle proposte alternative comprende edifici che non rispettano queste caratteristiche . Impraticabile anche l'utilizzo di palestre perché per la sicurezza delle elezioni occorre uno spazio esclusivo e non condiviso per ogni sezione. In ogni caso la ricerca non si ferma, In questi giorni il Comune sta verificando due soluzioni di edifici contigui alle sedi storiche così da evitare, nell'eventualità di un riscontro positivo, la necessità di comunicare il cambio di sezione.

Per questi motivi, la lettera che Sebastiano Costalonga, segretario regionale di Ugl ha scritto al Prefetto probabilmente non sortirà gli effetti sperati. Costalonga (che quest'anno correrà con la Lega per le elezioni comunali in appoggio al sindaco Luigi Brugnaro) ha chiesto qualche giorno fa che il numero dei seggi elettorali sia riportato al numero ante 2011, quando ci fu la sforbiciata.

«Visto il perdurare delle restrizioni dovute al Covid - scrive Costalonga - l'elettorato potrebbe non andare a votare per paura dei contagi e l'accesso ai seggi si potrebbe concentrare in alcune ore con conseguenti code, possibili disagi e affollamenti. Tutto ciò potrebbe voler pregiudicare la partecipazione al voto di tanti cittadini. Per questo mi vedo costretto a richiedere di aumentare il numero dei seggi per evitare le code».

