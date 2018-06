CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA La decisione le ha fatto subito storcere il naso. Neanche ventiquattro ore di tempo e ha lanciato l'affondo. Una stilettata non da poco. Dopo l'attacco contro il rapper Young Signorino e la sua esibizione al festival Ama di Bassano del Grappa mettendo sulla graticola la giunta comunale locale costretta alla resa (come riferiamo qui accanto), l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan ha alzato il mirino anche contro la prima decisione ufficiale del neo-ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli che l'altro...