LA POLEMICA

VENEZIA L'ultima fiammata di polemica tra di questa campagna elettorale per Ca' Farsetti tra centrosinistra e centrodestra divampa sul tema del Recovery Fund, i soldi europei per risollevare l'Italia dalla crisi del coronavirus. A innescarla ieri mattina è stato David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, intervenuto all'hotel Santa Chiara con il candidato Pierpaolo Baretta.

IL NO EUROPEO

«I 209 miliardi sono arrivati in Italia grazie ai partiti europeisti. Se ora vincessero le destre, ha detto Sassoli temo non si userebbe l'Europa nel modo giusto. È importante sapere quanto avviene a Bruxelles, spesso non raccontato: mercoledì, sul Recovery, Fratelli d'Italia e addirittura Forza Italia (contro il suo stesso gruppo) hanno votato contro la sua introduzione. Avere le informazioni è la base per consentire a tutti di decidere liberamente di farsi le proprie opinioni». Su questo si è agganciato Baretta. «In Europa - ha detto - gli alleati di Brugnaro votano contro un provvedimento che stanzia i soldi anche per Venezia e che potrebbero giocare un ruolo importante nella sua rinascita economica. Gravissimo che al Parlamento Europeo le destre italiane si siano espresse contro il primo importante tassello del Recovery Fund».

Il sottosegretario al Mef torna su un tema a lui caro, quello della voglia di autonomia, ma con i soldi di altri soggetti, come aveva detto in occasione delle critiche all'Agenzia che gestirà il Mose e la laguna.

«Vogliono autonomia - ha aggiunto Baretta - e nello stesso tempo chiedono i soldi all'Europa o al Governo. E quando si fa in modo che i soldi vengano stanziati, si oppongono. Non possiamo permetterlo. La vittoria di questa destra, a cui il sindaco uscente obbedisce - ha concluso - mette a rischio ogni progetto di sviluppo di questa città».

BASSEZZA ISTITUZIONALE

Da Michele Zuin, assessore al Bilancio uscente, ma soprattutto esponente di spicco di Forza Italia, arrivano parole di indignazione.

«È una becera dichiarazione del Presidente del Parlamento Europeo che si presta a queste bassezze pur di portare un voto in più al candidato Baretta, scordandosi del suo ruolo nel Parlmento - attacca Zuin - Forza Italia è per il Recovery Found. Questo non era un voto sul Recovery Found, ma su una serie di norme attuative e certe penalizzano l'Italia. Come l'aumento della tassa sulla plastica non riciclata da 0.80 a 2 euro al kg. Aboliscono un sistema di calcolo riequilibrato che premiava l'Italia facendoci pagare meno. Insomma, capisco che a Venezia il Pd sia alla canna del gas, ma questa è scorrettezza».

NORMA CONTRO L'ITALIA

Posizione ribadita anche dall'europarlamentare Massimiliano Salini, che ci tiene a precisare, anche a nome del suo gruppo a Strasburgo.

«Forza Italia non solo è favorevole al Recovery fund ma ha contribuito a costruirlo - ha commentato Salini - A differenza di quanto dichiarato in un evento elettorale dal presidente Ue Sassoli e riportato dalle agenzie, non si votava il Recovery fund, ma le risorse aggiuntive per finanziarlo: sul punto personalmente mi sono astenuto perché la plastic tax, una delle principali modalità volute dal PD e dai socialisti per finanziare il maxi piano Ue, distruggerebbe le imprese italiane». (m.f.)

